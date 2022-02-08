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Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

08.02.2022 23:38
Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince, Okurcalar Mahallesi halk plajı bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.T. ve F.K. gözaltına alındı, suçta kullanılan bir tekneye el konuldu.

Yakalanan 8 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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