Alanya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

15.03.2022 10:17
Alanya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Antalya'da gümrük kaçağı ürünlerin satıldığı depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Antalya'da gümrük kaçağı ürünlerin satıldığı depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da bir şahsın işyeri ve depolarında gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu ve satışını gerçekleştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler, H.M.B adlı şahsın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 41 bin 300 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 710 paket içerisinde toplam 35,5 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram pipo tütünü ve 5,75 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. - ANTALYA

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Antalya, Alanya, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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