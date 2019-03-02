Son Dakika Haberleri: Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu

Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya'da
Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 18 bin 563 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından yurda gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 18 bin 563 güneş gözlüğü, 600 kulaklık, 26 hoparlör, 382 selfie çubuğu ve bin 350 oyuncak ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.B.B. hakkında yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:56:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]