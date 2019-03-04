Son Dakika Haberleri: Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu

Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu

6 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya'da
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.B. serbest bırakılırken, M.B.B'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:17 Kaynak: AA

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