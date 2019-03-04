Alanya'da "Güneş Gözlüğü" Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda sokulan 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirildi.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 27 bin 520 güneş gözlüğü ele geçirdi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.B. serbest bırakılırken, M.B.B'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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