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Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti - Son Dakika

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

12.02.2022 17:46

Antalya'nın Alanya ilçesinde soğuk günlerin ardından, hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle sahilde vatandaş yoğunluğu oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde soğuk günlerin ardından, hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle sahilde vatandaş yoğunluğu oluştu.

Türkiye'nin en önemli turizm ilçelerinden Alanya'da, uzun süren soğuk havaların ardından güneşin etkisini göstermesiyle, durumu fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla sahile gelen vatandaşlar, kumsalda güneşlenirken, sandalyesini kapanlar ise güneşin altında balık tutmanın keyfine vardılar. Kumsala hasret kalan çocuklar, sahilde doya sıya eğlendiler.

(Bekir Burak Canbolat/İHA)

Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti
Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti
Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti
Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti
Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

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Antalya, Alanya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti - Son Dakika
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