Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plaja akın etti - Son Dakika

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Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plaja akın etti

ANTALYA - Antalya'da soğuk havaların ardından güneşli havayı fırsat bilenler plaja akın etti.

Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Damlataş Kleopatra plajı yaz günlerini aratmayan yoğunlukla karşılaştı. Günlerdir etkili olan soğuk havanın ardından güneşli havayı fırsat bilenler adeta plaja akın etti. Yerli vatandaşların dışında yabancıların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Rüzgar nedeniyle yoğun dalga görülen denize girenlerin sayısı az olsa da plajın yoğunluğu dikkat çekti.

"Yaz günlerini aratmayan bir gün"

Kahvelerini alarak güneşin tadını çıkarttıklarını belirten Adem Güven, "kaç gün sonra sıcak havayı görünce buraya gelmek istedik. Herkes ailesi ile gelmiş güneşin tadını çıkartıyor. Yaz günlerini aratmayan bir gün. Ailesi ile vakit geçiren, güneşlenen daha çok. Rüzgar biraz fazla olduğundan dolayı insanlar fazla denize girmek istemiyor" dedi.