Son Dakika Haberleri: Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
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Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

24 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler plajlara akın ederek deniz keyfi yaptı.

Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler plajlara akın ederek deniz keyfi yaptı.


Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 50, deniz su sıcaklığının ise 28.2 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın etti. Bazı turistler mavi sularda yüzerek serinlemeyi tercih ederken bazıları da şezlonglara uzanarak güneşlendi. Deniz yataklarıyla açılan turistler ve kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.


Meteoroloji yetkilileri, Alanya'da sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.


"Burayı çok beğeniyorum ve tavsiye ederim"


Polonya'dan Alanya'ya gelen Maciej Walkowiak, burada tatil yapmanın harika olduğunu söyledi. Walkowiak, "Alanya çok güzel bir yer. Havası, denizi ile güneşi harika ve tatilciler için mükemmel gezilecek yerler var. Mesela teleferik, kale, liman ve günübirlik turlar kesinlikle gezilmesi görülmesi gerekir. Burayı ben çok beğeniyorum ve tavsiye ederim" dedi.


"Bu güzellikleri kaçırmasınlar"


Her sezon Almanya'dan Alanya'ya tatile geldiğini aktaran Yunus Yavuz, şehrin çok güzel olduğunu söyledi. Yavuz, "Burada uzun kalıyorum çünkü buranın denizi, güneşi ve havası hiçbir şeye değişilmez. Burada tatil yapılmasını herkese tavsiye ediyorum. Bu güzellikleri kaçırmasınlar. Aralık ayına kadar deniz, güneş ve sıcak hava hepsi bir arada" diye konuştu. - ANTALYA

Kleopatra, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
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