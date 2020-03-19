Alanya'da güneşten 8 milyon TL'lik tasarruf - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya Belediyesi 2017 yılında kurduğu güneş enerji santralinden bugüne kadar 8 milyon 300 bin TL tasarruf elde etti. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Öz tüketime yönelik kurulan tesis, şu anda belediyemizin elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor" dedi.

Alanya'nın Toslak Mahallesi, Karadağ mevkiinde Temmuz 2017'de Alanya Belediyesi'nin hizmete açtığı Alanya Güneş Enerjisi Santrali (GES), belediyenin elektrik sarfiyat giderlerini azaltarak, kar ettirdi. Başlangıçta 94 dönüm arazi üzerine kurulu olan GES, Türkiye 'nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük güneş enerji santrali olma özelliği taşıyor. Toslak Mahallesi 1831 ve 1832 parsellerde kurulan 3,5 megavat şebeke bağlantılı güneş enerjisi tarlası; 12 bin 200 panel kullanılarak hizmete sokulan GES-1 isimli ilk güneş enerjisi sisteminin ardından GES-2, GES- 3 ve GES 4 isimleriyle aynı arazide kurulan yeni güneş tarlaları ile ilçeye 40 yıl hizmet edecek şekilde tasarlandı. Belediyenin tüm hizmet alanlarındaki elektrik ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılayan 3,5 megavatlık enerji üretim kapasitesine sahip GES, Temmuz 2017'de tarihinden bugüne kadar 12 milyon 250 bin kilovat/saat (kWh) üretim gerçekleştirdi. Belediye elde edilen üretimden toplam 8 milyon 300 bin TL tasarruf sağladı.

8 MİLYON 300 BİN TL TASARRUF

GES projesiyle belediyeye ve milli gelire büyük katkı sağladıklarını belirten Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, projenin 2017'de belediyenin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için başlatıldığını fakat ilerleyen dönemde şehrin elektrik ihtiyaçlarına da cevap verecek kadar genişleyebileceğini söyledi. Erdoğmuş, "Alanya Belediyesi 2017 Temmuz ayında ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Toslak Mahallesi'nde GES-1, 2 ve 3 şeklinde 3 tane tesis kurdu. 2017 yılından beri tesisimiz verimli bir şekilde çalışıyor. Öz tüketime yönelik kurulan tesis, şu anda belediyemizin elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Yaklaşık 12 milyon 250 bin kWh'lık bir enerji ürettik 2017 yılından bu yana ve bunun karşılığında da 8 milyon 300 bin TL'lik bir gelir elde ettik. Daha sonra yeni olarak GES-4 projemizi hayata geçirdik. O da Toslak'ta aynı arazinin yanındaki bir parselde 420 kWh bir ekleme yaptık. Yani şu an Alanya Belediyesi'nin 3,5 megavatlık bir tesisi var" dedi.

YENİ TESİSLER YOLDA

Yenilenebilir enerji sistemini belediye olarak çok önemsediklerini belirten Erdoğmuş, "Üretken belediyecilik anlayışımızla yaptığımız bu enerji çalışmamızın yenileri de var. GES-1, 2, 3 ve 4'ü yaptıktan sonra şu anda GES-5, 6 ve 7'nin çalışmalarını yapıyoruz. Farklı bir arazide ve çok kısa bir süre içinde hayata geçirilecek. Şu anda proje çalışmalarını tamamladık. 3 yeni GES daha yaparak kendi elektrik ihtiyacımızı üretmenin ötesinde de belediyemize çok ciddi bir gelir sağlayacağız. GES'in yakıt sorununun olmaması, işletim kolaylığının olması, tek bir personelle koca tesislerin kontrolle idaresinin yapılıyor olması ve doğal bir kaynak olan güneşten sürekli bir enerji üretilerek bunun belediyeye çok ciddi bir getiri sağlamasından dolayı bu çalışmalarımız belediye başkanımızın önderliğinde devam edecek" diye konuştu.