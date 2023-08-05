Alanya'da gurbetçi tatilciye sopalı saldırı kamerada - Son Dakika
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Alanya'da gurbetçi tatilciye sopalı saldırı kamerada

05.08.2023 16:42

Alanya'nın İskele Caddesi'nde gezi tekneleri bölgesinde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, Almanya'dan tatile gelen bir gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda gurbetçinin eli kırıldı ve başından yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 kişilik bir grup, gurbetçi tatilciye sopalarla saldırdı. Henüz nedeni bilinmeyen tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Gurbetçi tek başına bütün gruba karşı koymaya çalışırken İstanbul Aksaray'da su şişelerini yere düşürünce dükkan sahibiyle tartışma yaşayan ve kendisine saldıran bölgedeki esnafı tek başına alt eden İrlandalı boksör turisti getirdi.

GEZİ TEKNESİNDE ÇALIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Alanya'nın İskele Caddesi, gezi tekneleri bölgesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopalı, yumruklu kavgada Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya'da Gurbetçi Tatilciye Sopalarla Saldırı

ELİ KIRILDI

Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı. Dayak yiyen gencin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi de dikkat çekti. İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alanya'da gurbetçi tatilciye sopalı saldırı kamerada - Son Dakika
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