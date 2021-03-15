Alanya'da hafta sonu Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Alanya'da hafta sonu Kovid-19 denetimi yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 57 kişiye 183 bin 150 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 57 kişiye 183 bin 150 lira ceza kesildi. Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, hafta sonu güvenlik güçleri denetimler yaptı. Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 57 kişiye 183 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

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