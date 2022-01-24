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Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

24.01.2022 21:01
Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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