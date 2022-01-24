Alanya'da hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçede 15 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hüküm giyen F.Ö'nün olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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