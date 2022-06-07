Ekipler, saha uygulaması sırasında K.K'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik", suçlarından 8 yıl 7 ay, B.E'nin de silahlı yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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