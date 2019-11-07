Son Dakika Haberleri: Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçunda hakkında toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçunda hakkında toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Aydın Y. (36) ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan yaşındaki Ümit T.'nin (40) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Hacet Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit T. ve Aydın Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suç makinesi kadından pes dedirten sözler: Bu video Maraş'ı sallar
Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı Aracının satışını yaptığı kişiler, önce sazan balığı yedirdi sonra parasını ödemeden kaçtı! 10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:20:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da hapis cezası bulunan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]