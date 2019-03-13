Son Dakika Haberleri: Alanya'da Hayvan Barınağı Minik Ziyaretçilerini Ağırladı

Alanya'da Hayvan Barınağı Minik Ziyaretçilerini Ağırladı

49 dakika önce

Alanya Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Alanya'da Hayvan Barınağı Minik Ziyaretçilerini Ağırladı, System.String[]
Alanya Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri, Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Şehit Coşkun Nazilli İlkokullu 18 minik öğrencisi; Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek birbirinden sevimli hayvanlarla vakit geçirdi. Çocuklarda hayvan sevgisinin oluşması, hayvanlar koruma bilincinin yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen ziyarette veteriner hekimler tarafından öğrencilere barınaktaki çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Ziyarette, öğrenciler hayvanlara yoğun ilgi gösterdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Nazilli, Alanya, Güncel
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