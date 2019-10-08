Son Dakika Haberleri: Alanya'da hayvan barınakları unutulmuyor
Son Dakika Güncel Alanya'da hayvan barınakları unutulmuyor

Alanya'da hayvan barınakları unutulmuyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da hayvanların aç ve susuz kalmaması için düzenli olarak kaplara mama ve su bırakırken, aynı zamanda barınaklarını temizliyor.

Alanya'da hayvan barınakları unutulmuyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da hayvanların aç ve susuz kalmaması için düzenli olarak kaplara mama ve su bırakırken, aynı zamanda barınaklarını temizliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi temizlik ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan yerlerdeki hayvan barınak, mama kapları ve tuvaletleri düzenli olarak temizliyor. Atatürk Bulvarı ve Alangün Parkı'ndaki hayvan barınakları temizlik ekipleri tarafından temizlenirken, can dostlarının açlık ve susuzluk çekmemesi içinde yiyecek ve su kontrolü yapılarak eksik olanlar takviye ediliyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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