Son Dakika Haberleri: Alanya'da hentbol heyecanı başlıyor
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Alanya'da hentbol heyecanı başlıyor

1 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Alanya Belediyesi'nin organize ettiği 25. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası başlıyor.

Alanya'da hentbol heyecanı başlıyor, System.String[]
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Alanya Belediyesi'nin organize ettiği 25. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası başlıyor.

25. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası Milli Egemenlik Stadı'nda 6 kortta gerçekleştirilecek. Turnuvanın teknik toplantısı 23 Haziran Pazar günü saat 17.00 da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 24 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 da başlayacak.Şampiyonaya 30 takımdan yaklaşık 400 sporcu katılacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi, Ramazan Demirci, Alanya, Spor
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