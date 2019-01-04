Son Dakika Haberleri: Alanya'da Heyelandan Kapanan Yollar Açıldı

Alanya'da Heyelandan Kapanan Yollar Açıldı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelan nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolları açıldı.

Alanya'da Heyelandan Kapanan Yollar Açıldı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelan nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolları açıldı.

Alanya Belediyesi, 3 gündür etkili olan aşırı yağışlarda zarar gören yol ve caddelerde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerden Demirtaş, Mahmutseydi, Dim Alacami ve Dere Mahallelerinde heyelan ve selden dolayı bozulan yollarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, merkez mahallelerde de aşırı yağışların neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yağışlar esnasında da ilçe genelinde ekiplerin şikayetleri anında değerlendirdiğini belirterek, bütün ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel
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