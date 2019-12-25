Alanya'da heyelanın kapattığı yol açıldı - Son Dakika
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Alanya'da heyelanın kapattığı yol açıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Bayır ve Taşatan yolunu ulaşıma açtı.

Alanya'da heyelanın kapattığı yol açıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Bayır ve Taşatan yolunu ulaşıma açtı.


Alanya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Alanya'da Bayır ve Taşatan mevkinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yolun bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı alan ekipler, ulaşıma kapanan yola müdahale etti. Kırsal alan ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma yaptı. Yoldaki toprak ve taşlar kaldırıldı. Bozulan bölümlere bakım ve onarım yapıldı. Ekiplerin aralıksız süren çalışmalarıyla Bayır ve Taşatan yolu kısa sürede trafiğe açıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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