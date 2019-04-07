Alanya'da Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 5 ayrı işyerinde hırsılık yaptığı ileri sürülen V.H.E'yi takibe aldı. Oba
Mahallesi'nde girdiği bir pastahanede yakalanan şüphelinin, üst aramasında ise bir miktar eroin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA
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