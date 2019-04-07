Son Dakika Haberleri: Alanya'da Hırsızlık Operasyonu

Alanya'da Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı işyerinde hırsılık yaptığı ileri sürülen V.H.E'yi takibe aldı.

Oba Mahallesi'nde girdiği bir pastahanede yakalanan şüphelinin, üst aramasında ise bir miktar eroin bulundu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel
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