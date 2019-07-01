Son Dakika Haberleri: Alanya'da hırsızlık operasyonu
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Alanya'da hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı markette farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alanya'da hırsızlık operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı markette farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya'da farklı adreslerde 3 ayrı markette hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis ve jandarma ekiplerince aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Son olarak Konaklı Mahallesinde girdiği bir marketten içki çalıp kaçmaya çalışan Harun K. (30) ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerince aynı mahallede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:24 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Polis, Güncel
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