Son Dakika Haberleri: Alanya'da hırsızlık operasyonu
Son Dakika Güncel Alanya'da hırsızlık operasyonu

Alanya'da hırsızlık operasyonu

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen iki kadın gözaltına alındı.

Alanya'da hırsızlık operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen iki kadın gözaltına alındı.

İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir apartman dairesine iki kişinin zorla girmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda eve girmeye çalıştığı iddia edilen Hatice A. ve Emine K. yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağına "aslan balığı" düşen amatör balıkçı canından oluyordu
Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:11:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da hırsızlık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]