Alanya'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda motosiklet hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından 36 ayrı suç kaydı olan B.Y. ile hırsızlık olaylarına karışan G.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli B.Y. ile G.Ş. Sugözü Mahallesi'ndeki farklı adreslerde yakalandı.

B.Y'nin adresindeki aramalarda 86 bin lira değerinde bakır tel, 2 matkap ile bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.