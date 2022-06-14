Alanya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Alanya ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zaman ve yerlerde 2 bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri H.A. (19) ve Y.C.A'yı (19) adreslerinde yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.A. ise serbest bırakıldı.
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