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Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

15.02.2022 12:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda 10 ayrı otomobilden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen Ö.Ö, H.Ş, O.C. ve T.S. düzenlenen operasyonda farklı adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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