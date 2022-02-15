Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda 10 ayrı otomobilden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen Ö.Ö, H.Ş, O.C. ve T.S. düzenlenen operasyonda farklı adreslerde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika