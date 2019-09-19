Son Dakika Haberleri: Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

45 dakika önce

Alanya ilçesinde bir depodan hırsızlık yapmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alanya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Alanya ilçesinde bir depodan hırsızlık yapmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi'nde bir deponun kapı camını kırarak içeriye giren D.M.A, iş yeri sahibi tarafından fark edildi.

İş yeri sahibin haber vermesi üzerine gelen polis ekibi, depodaki musluk ve bataryalarını çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlıyı gözaltına alındı.

D.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği hakimlikçe tutuklandı.

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:37 Kaynak: AA
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