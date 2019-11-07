Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı
7 saat önce
Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y. ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ü.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hacet Mahallesi'ndeki bir evde oldukları belirlenen iki hükümlü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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