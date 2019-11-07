Son Dakika Haberleri: Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı

Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı

7 saat önce

Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Alanya'da hırsızlıktan hükümlü 2 kişi yakalandı, System.String[]

Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y. ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ü.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacet Mahallesi'ndeki bir evde oldukları belirlenen iki hükümlü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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