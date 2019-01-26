Son Dakika Haberleri: Alanya'da Hortum Seralara Zarar Verdi

Alanya'da Hortum Seralara Zarar Verdi

23 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan hortum seralara zarar verdi.

Alanya'da Hortum Seralara Zarar Verdi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan hortum seralara zarar verdi.

Toslak Mahallesi'nde 20 kişiye ait yaklaşık 30 dekarlık alanda hortum etkili oldu. Salatalık ve domates ekili bulunan naylon seralar hasar gördü.

İlçenin Konaklı ve Hacımehmetli mahallelerinde de çıkan hortumun etkisini gösterdiği yerlerde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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