Alanya'da Hortum Seralara Zarar Verdi
23 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan hortum seralara zarar verdi.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde etkili olan hortum seralara zarar verdi.
Toslak Mahallesi'nde 20 kişiye ait yaklaşık 30 dekarlık alanda hortum etkili oldu. Salatalık ve domates ekili bulunan naylon seralar hasar gördü.
İlçenin Konaklı
ve Hacımehmetli mahallelerinde de çıkan hortumun etkisini gösterdiği yerlerde hasar tespit çalışmalarına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:28 Kaynak: AA
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