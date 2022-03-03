Alanya'da hortum yıktı geçti - Son Dakika
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Alanya'da hortum yıktı geçti

03.03.2022 14:32
Alanya'da hortum yıktı geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan hortum önce ormanlık alanlardaki ağaçları yerinden söktü, ardından okulun kiremitlerini uçurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan hortum önce ormanlık alanlardaki ağaçları yerinden söktü, ardından okulun kiremitlerini uçurdu. Uçan kiremitler, çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Ayrıca ilçede hortum, birçok serayı da etkiledi. Bir vatandaşın 20 bin metrekare üzerine kurulu muz serası çıkan hortumda yerle bir oldu.

Alanya'da dün gece saatlerinde çıkan hortum Türkler bölgesindeki ormanlık alanda bulunan ağaçları yerlerinden söktü. Şiddetli hortum, ormanlık alandan sonra Alanya Türkler Sosyal Bilimler Lisesi ve öğrencilerin kaldığı lojmanın çatısındaki kiremitleri uçurarak, pencereleri kırdı. Yurtta kalan öğrenciler korku dolu anlar yaşarken uçan kiremit ve cam parçaları, çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Şiddetli hortum daha sonra evlere ve seralara sıçrayarak etkisini kaybetti. Hortumun şiddeti, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Okulu incelemeye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz geldi. Korkudan kaldıkları okul yurdundan ayrılan öğrencilere teselliyi Başkan Yücel ve Yusuf Yılmaz verdi. Başkan Yücel, öğrencilerle tek tek ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK"

Başkan Yücel ve ekibi daha sonra Türkler bölgesinde yaklaşık 20 bin metrekare muz serası yerle bir olan Çiftçi Mehmet Yılmaz'ın serasında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Hasar tespit çalışmasına, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar ve jandarma ekipleri katıldı. Çiftçiye yardım sözü verildi. Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, "Hortumun etkisi ile yıkılan seralarda incelemelerde bulunan, "Şuanda 3 bölgede var. Elikesik, Yeniköy ve Türkler Mahallesi. Şuanda ekiplerimiz, hasar tespitlere başladı. Ona göre vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.

"BÖLGE TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Ormanlık alanda yıkılan ağaçları incelemeye gelen Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, "Hepimize geçmiş olsun. Duyduğumuza göre vatandaşlarımızın seraları da zarar görmüş. Hemen geldik. En kısa sürede buradaki ağaçların tespitini yapacağız. Yıkılan ağaçları kaldırıp uygun türler ile bölgeyi tekrar ağaçlandıracağız" diye konuştu.

"ÖMRÜMDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Yaşanan felakette evi, aracı ve serası zarar gören vatandaş Hayri Akdemir, "Ailemle evin içerisinde oturuyorduk. Önce bir ses geldi. Sonra kiremit ve camlar evin balkon camlarını kırdı. Panjurlar, araba camı her şey kırıldı. Kendimizi zor kurtardık. Ömrümde böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

(Recep Erdoğan-İHA)

Alanya'da hortum yıktı geçti
Alanya'da hortum yıktı geçti
Alanya'da hortum yıktı geçti
Alanya'da hortum yıktı geçti
Alanya'da hortum yıktı geçti

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Adem Murat Yücel, Antalya, Hortum, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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