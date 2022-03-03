ALANYA'DA HORTUMDA ZARAR GÖREN OKULDA ÖĞRENCİ YARALANDI - Son Dakika
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ALANYA'DA HORTUMDA ZARAR GÖREN OKULDA ÖĞRENCİ YARALANDI

03.03.2022 11:25

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen hortumda bir okul zarar görürken, yurtta kalan bir kız öğrenci de hafif yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen hortumda bir okul zarar görürken, yurtta kalan bir kız öğrenci de hafif yaralandı.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen hortumdan dolayı Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi zarar gördü. Okulun camları kırılırken çatısındaki kiremitler etrafa saçıldı. Okulun yurt bölümünde kalan bir kız öğrenci kırılan camlardan dolayı hafif yaralandı.

ALANYA'DA HORTUMDA ZARAR GÖREN OKULDA ÖĞRENCİ YARALANDI
ALANYA'DA HORTUMDA ZARAR GÖREN OKULDA ÖĞRENCİ YARALANDI
ALANYA'DA HORTUMDA ZARAR GÖREN OKULDA ÖĞRENCİ YARALANDI

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Borsa İstanbul, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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