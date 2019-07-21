Alanya'da Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu hayranlarıyla buluştu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı

Aleyna Tilki Bodrum'da sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi

Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı