Alanya'da ihtiyaç sahiplerine 10 ton boya yardımı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından cami, okul ve yardıma muhtaç aileler için boya yardımı kampanyası başlatıldı. Dernek binasına farklı renklerde 10 ton boya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere getirildi.

Dünyada 30 ülkede, Türkiye'de ise 80 ilde faaliyet yürüten MİSİAD, Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak MİSİAD Alanya İlçe Başkanı Mehmet Ali Hamitoğlu tarafından cami, okul ve yardıma muhtaç aileler için boya kampanyası başlatıldı. Giyim ve gıda gibi birçok etkinlikler düzenleyerek yardıma muhtaç kişilere ulaştıran MİSİAD, bu kez de boya yardımı yapacak. Kampanya kapsamında dernek binasına ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere ilk etapta çeşitli renklerde 10 ton boya getirildi.

Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren MİSİAD Alanya İlçe Başkanı Mehmet Ali Hamitoğlu, Alanya'da bir hayra vesile olmak istediklerini söyledi. Hamitoğlu, "Hayra vesile olmak için bir firmayla anlaşarak derneğimize 10 ton boya getirttik. Bu boyalar ihtiyacı olan camilerimize, okullarımıza, şehit aileleri ve yardım muhtaç ailelere ücretsiz olarak verilecektir. İhtiyacı olan kişiler ve kurumlar derneğimize gelerek boyaları alabilir. ya da isterlerse eğer bizler de götürebiliriz" dedi.

"İhtiyacı olan aileler de gelebilir"

Okul ve camilerin kısıtlı imkanları olduğunu aktaran Hamitoğlu, yardım olarak boyayı seçtiklerini belirtti. Hamitoğlu, "Bu tür insanlar tarafından çok kullanılan alanlar. Kısa sürede kirlenebiliyor. O yüzden daha çok okul ve camileri düşünerek boya yardımı yapmayı istedik. İhtiyacı olan aileler de gelebilir" diye konuştu.