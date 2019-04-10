Alanya'da İki Hortum Ortaya Çıktı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum korkuttu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum korkuttu. 7-8 dakika devam eden hortum karaya ulaşamadan kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:13 Kaynak: İHA
Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde aynı anda ortaya çıkan iki hortum kısa süreli tedirginliğe sebep oldu. Saat 10.30 sıralarında denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan iki hortumu gören vatandaşlar, 7-8 dakika devam eden bu doğa olayını saniye saniye kaydetti. İki hortum bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. - ANTALYA
Yerel Seçimlerde Kendisine Çıkan Oy, Pascal Nouma'yı Mutlu Etti
Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu
Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu
Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi