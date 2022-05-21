Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

21.05.2022 11:03
Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki Ukraynalı çocuk kaldıkları evde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki Ukraynalı çocuk kaldıkları evde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir sitede 2 çocuğun öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Daireye giren ekipler, yatak odasında 4 yaşındaki erkek K.N. ile 6 yaşındaki kız T.N'yi boğazı kesili halde buldu. Olayla ilgili baba O.N. (38) gözaltına alındı.

Anne Y.N'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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