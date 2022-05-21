Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki Ukraynalı çocuk kaldıkları evde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir sitede 2 çocuğun öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Daireye giren ekipler, yatak odasında 4 yaşındaki erkek K.N. ile 6 yaşındaki kız T.N'yi boğazı kesili halde buldu. Olayla ilgili baba O.N. (38) gözaltına alındı.

Anne Y.N'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.