Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı

6 saat önce

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planlayıp hayata geçirdiği Köpek Parkının yapımı tamamlandı.

Alanya'da ilk köpek parkı hizmete açıldı, System.String[]

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planlayıp hayata geçirdiği Köpek Parkının yapımı tamamlandı.


Hacet Mahallesi Akçalıoğlu Parkı içerisinde bulunan 420 metrekarelik yeşil alana, evcil köpek besleyen vatandaşların köpeklerini gezdirip oynatabilecekleri, içerisinde köpekler için ahşap eğitim parkurları ve köpek tuvaleti olan köpek parkı peyzaj projesi hazırlanarak hizmete açıldı.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, "Hayvanların da mutlu bir şehir ortamında yaşamaları için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Evcil dostlarını yürüyüşe çıkaran vatandaşlarımızın ve hayvan dostlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alanı Alanya'da bir ilke imza atarak hayata geçirdik. Hayvan dostlarımız için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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