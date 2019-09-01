Son Dakika Haberleri: Alanya'da inanılmaz ölüm
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da inanılmaz ölüm

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3. kattaki dairesine anten kablosuyla çatıdan sarkarak evine pencereden girmek isteyen genç, kablonun kopması sonucu sert zemine düştü.

Alanya'da inanılmaz ölüm, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3. kattaki dairesine anten kablosuyla çatıdan sarkarak evine pencereden girmek isteyen genç, kablonun kopması sonucu sert zemine düştü. Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, geçen Cuma günü saat 23.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ergün (34) isimli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle, 3. kattaki evine pencereden girmek için 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak gün ışı panelinin su hattı demirine ve bir ucunu da vücuduna bağladığı anten kablosuyla kendisini boşluğa bıraktı. Bir süre havada asılı kalan Ergün kablonun kopmasıyla önce bina dışında monteli olan klima motorunun üstüne ardından toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yunus Ergün bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karadeniz'de "istavrit" bereketi
'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon Putin ve Erdoğan'a dondurma satan Safronova, o anları anlattı Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:51:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da inanılmaz ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]