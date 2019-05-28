Son Dakika Haberleri: Alanya'da İncekum ve Payallar sahalarının su sorunu çözüldü
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'da İncekum ve Payallar sahalarının su sorunu çözüldü

1 saat önce

Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün batı bölgesinde yer alan İncekum ve Payallar antrenman sahalarındaki su problemi çözüldü.

Alanya'da İncekum ve Payallar sahalarının su sorunu çözüldü, System.String[]
Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün batı bölgesinde yer alan İncekum ve Payallar antrenman sahalarındaki su problemi çözüldü.

Alanyaspor alt yapısının ve bölgedeki amatör kulüplerin maç ve antrenman sahası olarak kullandığı İncekum ve Payallar futbol sahalarında oluşan su problemi nedeniyle derin kuyu sondajı yapıldı. İncekum sahasında 100 metre, Payallar sahasında 50 metre derine inildi.

Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur "Mevcut kuyuların kuruması sebebiyle sulama problemi ortaya çıktı. Bunun üzerine saha yakınına saha sulamalarında kullanılan derin kuyu sondajı yapılarak su problemi çözüldü. İncekum ve Payallar sahasında amatör maçlar aksamadan devam edecek." dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:13 Kaynak: İHA
Aytemiz Alanyaspor, Alanya Belediyesi, Payallar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:08:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da İncekum ve Payallar sahalarının su sorunu çözüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]