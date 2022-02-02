ALANYA'DA İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya'nın Mahmutlar mahallesinde bir inşaattan 100 litre mazot, akü, iş makinesi anahtar takımının çalınmasının ardından, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin G.A.(28), F.Y.(31) ile M.S.(28) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.