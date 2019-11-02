Son Dakika Haberleri: Alanya'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay
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Alanya'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu içerisinde 3 bin 500 TL ile bir miktar döviz bulunan cüzdanı, polis merkezine teslim etti.

Alanya'da

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu içerisinde 3 bin 500 TL ile bir miktar döviz bulunan cüzdanı, polis merkezine teslim etti. Polisler tarafından kısa sürede ulaşılan cüzdanın sahibi karakola gelip teslim aldı.

Alanya'da oturan işçi emeklisi Sait Yılmaz bugün saat 12.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde olarak ilerlediği sırada cüzdan buldu. Bunun üzerine Yılmaz, içinde Mustafa Çetin ait kimlik, 3 bin 500 TL, bir miktar döviz ve çeşitli banklara ait kredi kartlarının olduğu cüzdanı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek sahibin bulunması için teslim etti.Kısa sürede cüzdanın sahibine ulaşan ekipler Yılmaz ile beraber teslim etti. Çetin, kısa sürede cüzdanına kavuşmanın mutluluğu yaşadı.

"BİR İNSAN EVLADI BULMUŞ VE BANA TESLİM ETTİ"

Yılmaz'a bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Çetin, "Bu ülkede böyle insanlar olduğu sürece ülkemize, milletimize hiç bir şey olmaz. Emekli maaşımı çekmiştim. Demek ki ATM'nin önünde bel çantama koyarken düşürmüşüm. Allah'tan helal süt emmiş Sait Yılmaz isimli bir insan evladı bulmuş ve bana teslim etti kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖDÜLÜ KABUL EDEMEM"

Cüzdanı bulan Yılmaz ise şunları söyledi: "Bu benim insanlık görevimdi ve bende cüzdanı bulur bulmaz emniyete getirdim. Sağ olsun Mustafa amca ödül de vermek istedi ancak ben böyle bir şeyi kabul edemem. Bende emekliyim. Bahse konu olay beni de başıma gelmiş olabilirdi".

(Erdal Anak/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:06 Kaynak: İHA
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