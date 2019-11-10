Son Dakika Haberleri: Alanya'da iş yerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da iş yerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı

Alanya'da iş yerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 40 bin TL çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi parmak izi ele verdi.

Alanya'da iş yerinden 40 bin TL çalan şüpheliyi parmak izi yakalattı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 40 bin TL çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi parmak izi ele verdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde uygulama yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K.'ya Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yaptı. Ekipler, şüpheli Uğur K.'nın 8 Eylül'de Demirtaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 40 bin TL çalınması olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Uğur K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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