Alanya'da İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu bir araçta hasar oluştu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu bir araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, bölgede aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sugözü Mahallesi Zimbitlik Sokak'ta bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.
Park halindeki araçlardan biri göçüğün altında kaldı. Çekici yardımıyla çıkarılan araçta, hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:20 Kaynak: AA
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