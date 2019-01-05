Son Dakika Haberleri: Alanya'da İstinat Duvarı Çöktü

Alanya'da İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu bir araçta hasar oluştu.

Alanya'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu bir araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, bölgede aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sugözü Mahallesi Zimbitlik Sokak'ta bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Park halindeki araçlardan biri göçüğün altında kaldı. Çekici yardımıyla çıkarılan araçta, hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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