Alanya'da İsveçli turist evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da İsveçli turist evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alanya'da İsveçli turist evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan 83 yaşındaki İsveçli erkek turist evinde ölü bulundu.

Alanya'da İsveçli turist evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan 83 yaşındaki İsveçli erkek turist evinde ölü bulundu.


Alanya'nın Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Erik Hedde Hansson (83), bu sabah saatleri eşi tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine Hansson'un eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Hansson'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İsveçli turistin cansız bedeni savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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