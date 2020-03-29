Alanya'da jandarma 5 ayrı dilde anons yaparak korona virüse karşı uyardı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri korona virüsüne karşı yerli ve yabancı vatandaşları uyarmak, bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça olmak üzere 5 ayrı dilde uyarı anonsu yaparak denetimlerini sürdürdü.



Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi etkinlikleri yasaklanmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerine hız verdi. Jandarma ekipleri, özellikle sahil bandı, cadde ve sokaklarda araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara korona virüsüne karşı uyarılar yaptı. İlçede en çok yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar Mahallesi'nde



denetimlerini sürdüren ekipler, Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça olmak üzere toplam 5 ayrı dilde yaptığı anonslarla,



"Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayatı derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" uyarısında bulundu.



Jandarma genç yaşlı demeden vatandaşlara uyarıda bulundu



Ayrıca ekipler sahil ve sahil şeridine yakın olan parklarda da denetim yaptı. Gezinti için sokağa çıkanları evlerine gönderen jandarma, mahalle arasında da denetimlerini sürdürdü. Genç yaşlı demeden vatandaşlara uyarı yapan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA