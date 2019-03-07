Alanya'da Jandarmadan Öğrencilere Trafik Dersi
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine 'Temel Trafik Kuralları' semineri verdi.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine 'Temel Trafik Kuralları' semineri verdi.
Alanya İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Oba
Mahalle'sindeki Kızılcaşehir İlkokulu'nda öğrenim gören 70 öğrenciye 'Temel Trafik Kuralları' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer kapsamında öğrencilere kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet gibi araçların kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminer sonrası ekipler öğrencilere trafik kuralları içeren el broşürü dağıttı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:13 Kaynak: İHA
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