ALANYA'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan M.A.A., gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ve Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin araştırmasında Payallar Mahallesi'nde M.A.A.'nın (24) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Jandarmanın teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli evinin önünde aracına binerken yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 42 gram metamfetamin, anahtarlık şeklinde hassas terazi, 1.3 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edilen 450 lira, kuru sıkı tabanca, otomatik av tüfeği, 4 tabanca fişeği ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparat ele geçirildi. M.A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliye'sine sevk edildi.