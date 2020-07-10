Alanya'da kablo hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 mahalleden 100 metre telefon ve internet kablosu çaldığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alanya'nın Mahmutlar ve Çamlıca Mahallerinde telefon ve internet kablolarının çalındığını ihbar alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme sonucunda hırsızlık şüphelisinin Selçuk D. olduğu tespit etti. Tespit üzerine jandarma Selçuk D.'i yakalayarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çalıntı kabloları satın alan 3 hurdacı hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - ANTALYA