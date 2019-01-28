Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kablo Hırsızları Tutuklandı

Alanya'da Kablo Hırsızları Tutuklandı

43 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 2 farklı mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da Kablo Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesindeki 2 farklı mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Alanya'nın kırsalındaki Kocaoğlanlı ve Sapadere mahallerinde internet ve telefon kabloları çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturmayı derinleştiren ekipler, dün saat 04.00 sıralarında hırsızlık şüphelilerinin 07 HOR 32 plakalı otomobille aynı mahallede dolaştığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, aracı durdurarak içerisinde bulunan Ziyamettin S. (37) ve Hasan A. T. (31) isimli hırsızlık şüphelilerine yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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