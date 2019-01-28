Alanya'da Kablo Hırsızları Tutuklandı
43 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesindeki 2 farklı mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesindeki 2 farklı mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Alanya'nın kırsalındaki Kocaoğlanlı ve Sapadere mahallerinde internet ve telefon kabloları çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturmayı derinleştiren ekipler, dün saat 04.00 sıralarında hırsızlık şüphelilerinin 07 HOR 32 plakalı otomobille aynı mahallede dolaştığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, aracı durdurarak içerisinde bulunan Ziyamettin S. (37) ve Hasan A. T. (31) isimli hırsızlık şüphelilerine yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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