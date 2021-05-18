Alanya'da kaçak makaron ele geçirilmesine ilişkin yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Gözaltına alınan F.Z.C. ve F.R.C. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Aramalarda gümrük kaçağı 30 bin 880'i dolu 130 bin 880 makaron, 10 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Güllerpınarı Mahallesi ve Hacet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yapıldı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 130 bin 880 makaron ele geçirildi.

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