Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 130 bin 880 makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Güllerpınarı Mahallesi ve Hacet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda gümrük kaçağı 30 bin 880'i dolu 130 bin 880 makaron, 10 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Z.C. ve F.R.C. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
F.Z.C. savcılık talimatıyla salıverilirken, F.R.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da kaçak makaron ele geçirilmesine ilişkin yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika