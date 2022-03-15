Alanya'da kaçak makaron, nargile ve pipo tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Alanya ilçesinde gümrük kaçağı içi tütünle doldurulmuş 41 bin 300 makaron, 43 kilo nargile ve pipo tütünü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

İş yeri ve depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı 41 bin 300 içi tütünle doldurulmuş makaron, paketler halinde 41 kilogram nargile tütünü, 2 kilogram pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.M.B. (40), "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.