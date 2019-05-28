Son Dakika Haberleri: Alanya'da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Alanya'da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün imalathanesine yapılan operasyonda 17 kilogram ile 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün imalathanesine yapılan operasyonda 17 kilogram ile 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek' suçlarına yönelik yürütülen soruşma kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak'taki bir depoda nargile tütünü imal edildiği bilgisi ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenleyerek 17 kilogram ile 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü, 3 hassas terazi nargile yapımında kullanılan çok sayıda etiket, paketleme cihazı, vakumlama cihazı, banyo küvetleri içerisinde 100 kilogram saf işlenmemiş nargile, 200 kilogram saf gliserin ve 200 kilogram toz şeker ele geçirildi. Olayla ilgili ise şüphe Rıdvan A. (36) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
Antalya, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa
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