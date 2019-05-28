Son Dakika Haberleri: Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

24 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 40 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 14 bin adet makaron ele geçirdi.

Alanya'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 40 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 14 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri Güllerpınarı Mahallesi Recepoğlu bir depodan piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde depoya operasyon düzenleyen polis, 40 kilogram kaçak nargile tütünü, kaçak tütünle doldurulmuş 14 bin adet makaron, 1 milyon 46 bin 400 adet içi boş makaron ele geçirdi. Ekipler kaçak tütün ve makaronlara el koyarken, olayla ilgili Ç. A.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:07 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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